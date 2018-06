Analiză NY Times: Putin vede o deschidere n furia Europei mpotriva lui Trump Nu conteaza ca Putin a fost pana de curand practic un paria in Europa, dupa interventiile sale militare in Ucraina, Crimeea si Siria; dupa amestecul in alegerile europene si stradaniile de a incita revolte populiste de dreapta pe tot cuprinsul continentului, dupa poluarea mediului politic cu stiri false si dupa presupusa otravire a fostului spion rus si a fiicei sale in Marea Britanie, acuzatii negate de Rusia. Putin castiga acum o considerabila atractivitate, prezentandu-se ca un prieten si partener comercial de nadejde pentru Europa, in timp ce administratia Trump isi trateaza cei mai apropiati… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

