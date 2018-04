Stiri pe aceeasi tema

- "Organizatia noastra pentru Energie Nucleara este in totalitate pregatita... pentru actiuni la care ei se asteapta si actiuni la care ei nu se asteapta", a declarat Rohani fara alte precizari, intr-un discurs difuzat de televiziunea de stat, referitor la posibila decizie a presedintelui american…

- La zece zile dupa ce fostul ofiter al serviciilor secrete ruse Serghei Skripal, condamnat in Rusia pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, a fost otravit cu o substanta neuro-paralizanta, Londra a instituit impotriva Rusiei o serie de sanctiuni dure. La baza lor au stat declaratiile premierului britanic…

- "Exista programe pentru rachete care se pot deplasa pe cateva sute de kilometri, care nu sunt compatibile cu rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU si care depasesc nevoia Iranului de a isi proteja frontierele", a declarat Jean-Yves Le Drian reporterilor inainte de a efectua, luni, o vizita…

- Comisia Europeana a relansat procesul de extindere a Uniunii cu sase tari din Balcanii de Vest: Serbia, Kosovo, Albania, Muntenegru, Bosnia si Hertegovina si Macedonia, Serbia si Muntenegru. Dar pentru aceasta regiune se bat si alti actori precum Rusia si China.

- Transferat la Dinamo in luna septembrie a anului trecut, Bokila a adunat 13 meciuri si un gol pentru echipa din Stefan cel Mare in Liga 1 Betano si Cupa Romaniei. 1 gol a marcat Bokila pentru Dinamo in partida cu Gaz Metan Medias, 3-0 pentru echipa din Stefan cel Mare in Liga 1 Betano (etapa…

- Rusia sustine ca tarile occidentale se amesteca in viitoarele alegeri prezidentiale de la Moscova si pretinde ca are dovezi, scrie Politico.Purtatorul de cuvant al Ministerului de externe, Maria Zakharova, a spus in cadrul unei conferinte de presa ca Moscova are dovezi privind "interferentele…

- Razboaiele cibernetice au devenit o realitate, iar comunitatea internationala trebuie sa le reglementeze cat mai rapid, iar supravietuirea omenirii este in joc din cauza progreselor tehnice, a apreciat vineri secretarul general al ONU, relateaza AFP. ”Este clar ca suntem martorii unor razboaie cibernetice…

- Noile tehnologii si competitia la nivel geopolitic schimba natura razboaielor, comenteaza revista The Economist, observand ca exista noi tipuri de conflicte militare, intrastatale, civile, in zone urbane, si anticipand ca Rusia si China nu vor accepta dominatia internationala a Statelor Unite, transmite…