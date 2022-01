Analiză: Nouă din zece angajaţi care lucrează în firme de consultanţă au făcut 'punte' între Crăciun şi Revelion Noua din zece angajati romani care lucreaza in firme de consultanta au facut "punte" intre zilele dintre Craciun si Revelion, arata o analiza a unui producator roman de software care ofera solutii de pontaj si aplicatii pentru departamentele de resurse umane. La polul opus se afla angajatii din domeniul recuperarilor de creante, unde numai 22% din efectivele de personal si-au luat concediu in aceasta perioada. "Consultanta, agricultura, industria producatoare de bunuri, administratia locala si comertul sunt sectoarele in care mai bine de jumatate dintre angajatii romani si-au luat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

