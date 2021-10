ANALIZĂ Nepszava: Cum a ajuns Orban să aibă propria rețea media în România și Slovacia Presa minoritara maghiara se confrunta cu probleme financiare foarte grave, în primul rând din cauza faptului ca numarul de cititori, telespectatori și ascultatori este limitat. Ajutoarele din Ungaria sunt vitale pentru ei, însa prin subvențiile acordate, Guvernul ungar a erodat, practic, independența presei maghiare de peste granița, iar cei care nu s-au alaturat, fie s-au desfiintat, fie încearca sa supravietuiasca în conditii mai dificile pe lânga expulzatii din Budapesta si rivalii sai majoritari, scrie Nepszava, citat de Rador.

....Politica nationala… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Huawei Consumer BG pregatește lansarea celor mai noi telefoane pe piața europeana, din seria Nova. Acestea vor aduce utilizatorilor cele mai noi aplicații din magazinul AppGallery, dintre care peste 2.500 dezvoltate local, și vor oferi fanilor o serie de surprize prin care aceștia vor putea interacționa…

- Noile canale de divertisment achizitionate si serviciile on demand ating o rata de penetrare de 90% a pietei de televiziune, cu peste 24 de milioane de abonati in 12 teritorii: Polonia, Ungaria, Cehia, Romania, Bulgaria, Slovacia, Croatia, Serbia, Slovenia, Bosnia si Hertegovina, Macedonia de Nord si…

- Grupul internațional de media Antenna, cu investiții și operațiuni in America de Nord, Europa și Australia, a ajuns la o ințelegere cu Sony Pictures Television, privind achiziția canalelor de televiziune AXN, Sony și Viasat din Europa Centrala și de Est și a serviciilor On Demand, ca parte a unei investiții…

- Un depozit care va deservi 12 piete din Europa a fost deschis, marti, langa Timisoara, la Dudestii Noi, acesta fiind operat de FM Logistic, proprietar al unei impresionante platforme logistice locale multi-client. Noul depozit al companiei Diageo va primi si va trimite din locatia sa aproximativ…

- Nationala de volei masculin a Rusiei este prima sfertfinalista a Campionatului European, dupa ce a eliminat sambata, in optimi, reprezentativa Ucrainei, potrivit news.ro. Rusia s-a impus cu scorul de 3-1, pe seturi 22-25, 25-16, 25-22, 25-22. Tot sambata se va juca si a doua partida…

- HBO Max va fi disponibil in Europa incepand cu 26 octombrie, Suedia, Danemarca, Norvegia, Finlanda, Spania si Andorra fiind primele tari europene ce vor avea acces la noul serviciu de streaming, potrivit unui comunicat remis News.ro In 2022, HBO Max va fi disponibil in alte 14 teritorii: Bosnia…

- Deloitte a asistat fondul de investiții The Rohatyn Group (TRG) in vanzarea Pet Network, rețeaua omni-channel de produse și servicii pentru animale de companie, lider de piața pe acest segment, care opereaza in Europa de Sud-Est prin mai multe branduri prezente in Romania, Croația, Slovenia, Serbia…

- REȘIȚA – Dragoș Mone, pregatit de antrenorul Radu David, a obținut locul I la turneul Tennis Europe Belgrad! Legitimat la CSM Reșița, acesta a reușit un parcurs excelent, cu șapte victorii consecutive fara set pierdut. De asemenea, Mone s-a clasat pe locul trei la dublu! „Am participat saptamana trecuta…