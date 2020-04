Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Charles al Marii Britanii a deschis vineri un nou spital la Londra, ridicat pentru a oferi mii de paturi suplimentare pacienților cu coronavirus și construit în doar 9 zile într-un imens centru de conferințe., potrivit Mediafax.Legatura „online” a fost o premiera…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii se va adresa duminica natiunii in legatura cu epidemia de COVID-19, a anuntat Palatul Buckingham vineri, zi in care in tara au fost raportate inca 684 de decese in legatura cu noul coronavius, transmite Reuters, potrivit...

- Presedintele rus Vladimir Putin isi continua campania de spalare a imaginii fostului dictator sovietic Iosif Visarionovici Stalin, ignorand ajutorul oferit de catre acesta din urma lui Adolf Hitler in timpul invaziei Poloniei si acuzand din nou Franta, Marea Britanie si Polonia de declansarea celui…

- Primul Magistrat de Legatura al Marii Britanii in Romania, John Williams, si-a inceput activitatea luna aceasta, la Bucuresti, si urmeaza sa colaboreze indeaproape cu Ministerul roman al Justitiei, se arata intr-un comunicat remis News.ro.

- Un barbat din Marea Britanie a gasit pe o plaja un mesaj intr-o sticla lansat la apa in urma cu aproape 82 de ani, relateaza Agerpres. Nigel Hill a povestit ca isi plimba cainele pe plaja din zona Bel Royal de pe insula Jersey, situata in apele Canalului Manecii, cand a gasit recipientul din sticla…

- Banca Nationala a Romaniei a inclus la capitolul factori care ar putea contribui la reducerea inflatiei din acest an raspandirea coronavirusului, care ar putea determina incetinirea economiei globale, a declarat marti guvernatorul Mugur Isarescu, potrivit Agerpres.Enuntul a fost inserat intr-un slide…

- Printul William al Marii Britanii si fratele sau, printul Harry, au respins informatiile aparute intr-un ziar britanic, pe care le-au numit 'false', in legatura cu relatiile lor tensionate, relateaza dpa. 'In pofida dezmintilor clare, astazi a aparut o informatie falsa intr-un ziar din Marea…

- Accident rutier, o expresie care s-a auzit tot mai rar în 2019 în Norvegia. 2019 a însemnat anul premierelor la nivelul accidentelor rutiere pentru Norvegia. Un raport al autoritaților din Oslo arata ca în anul 2019 o singura persoana a decedat ca…