- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, joi, ca Romania are suficient grau pentru consum propriu si pentru export. Nu exista motive de ingrijorare nici in ceea ce priveste culturile de porumb si floarea soarelui. Premierul a declarat ca in prezent se recolteaza culturile, iar din cifrele primite la Guvern …

- Peste jumatate din suprafața Uniunii Europene, inclusiv a Marii Britanii, este afectata de seceta, potrivit unui studiu al Centrului Comun de Cercetare al Uniunii Europene, publicat luni. Lipsa apei se vede nu numai in calitatea culturilor, ci și in energia tot mai puțina obinuta cu ajutorul hidrocentralelor.…

- Ukrainian President Volodymyr Zelensky said the launching of power transmissions to Romania was the start of a process that could help Europe reduce its dependence on Russian hydrocarbons, according Reuters. Zelenskiy’s comments in his nightly video message on Thursday followed an announcement by Prime…

- Premierul Nicolae Ciuca a fost, duminica, printre primii politicieni care au transmis mesaje de Ziua Drapelului National. Prim-ministrul a facut referire la experienta sa in teatrele de operatii din afara tarii, spunand ca prezenta Tricolorului in bazele in care isi desfasura activitatea insemna legatura…

- NATO a anunțat ca ofera Qatarului sprijin pentru aspectele de securitate ale Cupei Mondiale de Fotbal (FIFA), programata sa se desfașoare in Qatar intre 21 noiembrie și 18 decembrie. Romania va contribui, prin intermediului Serviciului de Paza și Protecție, la formarea impotriva amenințarilor CBRN,…

- Charlie Ottley, cunoscut pentru documentarele Wild Carpathia si Flavors of Romania, a fost victima unui jaf, in timp ce filma un clip de promovare in Timișoara. Jurnalistului britanic i s-a furat geanta in care se aflau echipamente esențiale, intre care și o drona, in Parcul Botanic. Imediat dupa incident,…

- Noul președinte al Ungariei, Katalin Novak, care și-a preluat mandatul in urma cu doar o saptamana, a facut, vineri, prima sa vizita de stat in Romania. Novak a facut jogging in Parcul Central din Cluj și a declarat ca țara sa și Transilvania sunt „legate ombilical” prin cultura maghiara. „Cultura noastra…

- Cozi de kilometri și timpi de aștepare de cate 8 ore pentru camioanele care tranziteaza Romania și trebuie sa ajunga in Ucraina, pe la vama Siret. Pe sensul de intrare in Romania dinspre Ucraina, timpul de asteptare este de doua ore. Poliția și vameșii lucreaza la capacitate maxima, dar spun ca transportatorii…