Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose, europarlamentar PSD, apreciaza ca Romania are probleme mari in parcursul de accesare a fondurilor europene prevazute prin PNRR. Citește și: Cristian Ghinea: Circula un fake-news ca PNRR-ul Romaniei a fost respins „Marele Plan sau cum “Citu plus Ghinea =…

- In Planul Național de Redresare și Reziliența propus de Romania instituțiilor europene, programele de finanțare ale sectorului energetic ar valora 1,3 miliarde de euro. Principiile de la care pornesc propunerile Romaniei respecta cu strictețe recomandarile Comisiei Europene, fara a se preciza insa care…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, marti, ca Planul National de Redresare si Rezilienta prezentat de Guvern nu corespunde cerintelor europene, fiind "supradimensionat" din punct de vedere financiar. "Aceasta forma a Planul National de Redresare si Rezilienta nu corespunde cerintelor europene…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose considera ca Planul National de Redresare si Rezilienta elaborat de Guvernul Citu contine doar o colectie ilogica de reforme, impartite pe domenii in mod arbitrar. Fostul premier enumera in special situatia reformelor legate de educatie, care sunt "sparte" in mai…

- Politic Președintele PSD Teleorman Adrian Gadea, in conferința de presa/ Planul Național de Redresare și Reziliența, printre subiectele discutate martie 9, 2021 13:50 Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), eliminarea gratuitații pentru transportul elevilor, programul de transport public…

- Europarlamentarul Mihai Tudose (PSD Braila) a declarat, vineri, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca Planul National de Redresare si Rezilienta este „o sinucidere asistata si anuntata”, criticand propunerea ministrului Investitiilor si Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, de infiintarea a zece…