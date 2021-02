ANALIZĂ Mașină electrică în 2021. Unde încarc? Cât costă? ​Infrastructura de încarcare pentru automobile electrice a ajuns la o oarecare maturitate în 2021, în România. Cei care utilizeaza o mașina electrica au la dispoziție stații mai multe ca niciodata. E drept, încarcarile gratuite aproape au disparut complet, iar prețurile pentru 1 kWh sunt de la simplu la triplu. Iata o radiografie a infrastructurii de încarcare pentru mașini electrice în România, în 2021.



În acest moment România poate fi parcursa din orice punct în orice punct cu o mașina electrica cu autonomie medie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Volvo Cars și-a stabilit un obiectiv de vanzari ridicat de vanzari ale Recharge – linia electrica producatorului, dupa ce in 2020 și-a ratat obiectivul de vanzari de mașini electrice. Familia Recharge de hibrizi plug-in și mașini complet electrice a reprezentat 17% din volumul global Volvo 2020, in…

- Prețul unui test rapid antigen SARS-CoV-2, pentru autotestare, comercializat online in Romania variaza intre 30 lei și 68 lei, situandu-se la Post-ul Analiza a Consiliului Concurenței! Cat costa un rapid antigen SARS-CoV-2 in Romania, comparativ cu alte state europene apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- In cadrul proiectului autobuzelor electrice pentru transportul public local de persoane, Primaria Sighetu Marmatiei va construi sase statii de incarcare electrica. De asemenea, licitatia pentru achizitionarea primelor sapte autobuze electrice este in derulare, asa ca este posibil ca sighetenii sa circule…

- FCA, Enel X și NewMotion iși unesc forțele pentru a accelera adoptarea mobilitații electrice in Europa și pentru a avansa in noua era a unei mobilitați mai sustenabile Cele trei companii ofera soluții și servicii inovatoare pentru a face accesul la mobilitatea electrica ușor și convenabil pentru clienții…

- Facturile la energia electrica pentru clienții casnici urmeaza sa creasca de la 1 ianuarie 2021 cu pana la 10% a exista posibilitatea efectiva a schimbarii furnizorului pana la sfarșitul anului, susține Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta. Practic, tarifele de distribuție…

- ”In urma acordului primit din partea Comisiei Europene in cadrul procesului de consultare europeana, ANCOM a adoptat 'Pozitia cu privire la revizuirea pietelor relevante corespunzatoare serviciilor de acces local la puncte fixe si serviciilor de acces central la puncte fixe, pentru servicii destinate…

- ” E.ON Energie Romania a pus in functiune ultima statie de incarcare rapida a autovehiculelor electrice dintre cele 19 pe care s-a angajat sa le instaleze in cadrul proiectului NEXT-E, aceasta fiind amplasata in parcarea magazinului Penny din municipiul Lugoj, judet Timis (Str. Episcop dr. Ioan Balan).…

- Autoritatile romane vor sa treaca la electromobilitate. Potrivit unui proiect legislativ, lansat in dezbatere publica de Ministerul Economiei, aproape 60% din parcul auto ar urma sa aiba, in 2050, o forma de propulsie electrica. De asemenea, dintre autovehiculele pe motorina si benzina, o buna parte…