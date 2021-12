​ANALIZĂ Marile mutări și pionii care au schimbat scena politică în 2021 / Cine a câștigat și cine a pierdut Anul 2021 se anunța unul al reformelor în România dupa ce partidele de dreapta s-au coalizat și au format o majoritate stabila. Cu un președinte de dreapta, cu o majoritate în Parlament care susține Executivul se anunța un an al reformelor în justiție, administrație, dar și pe partea de infrastructura. Ce a urmat a fost însa un fiasco total. Coaliția PNL-USR-UDMR a durat putin peste opt luni și s-a spart în bucați din cauza orgoliilor și luptelor interne pentru putere și control. Care au fost greșelile facute de partidele de dreapta și cum s-a reconfigurat scena… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

