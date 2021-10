Stiri pe aceeasi tema

- SpaceX a convenit un acord cu investitorii noi si existenti pentru vanzarea unor actiuni in valoare de pana la 755 de milioane de dolari de la persoane din interiorul companiei, la pretul de 560 de dolari pe unitate, au declarat persoane apropiate acordului, marind evaluarea companiei la 100,3 miliarde…

- ​Pe 5 octombrie se împlinesc 10 ani de la moartea lui Steve Jobs din cauza cancerului la pancreas. Compania pe care a fondat-o, Apple, a crescut mult de atunci: capitalizarea este de 7 ori mai mare și veniturile, dar și numarul de angajați, aproape ca s-au triplat. Apple este o super-mașina de…

- Compania condusa de Buffett din 1965 a semnalat totodata increderea miliardarului in viitorul sau, prin rascumpararea unor actiuni in valoare de 6 miliarde de dolari in trimestrul al doilea. Companiile de productie, servicii si comert cu amanuntul ale grupului Berkshire, cu sediul in Omaha, Nebraska,…

- Companii din toate sectoarele economice au probleme din cauza preturilor ridicate ale materiilor prime si a cheltuielilor mai mari pentru livrare, lanturile de aprovizionare fiind afectate de pandemie. Potrivit analistilor, producatorii de alimente vor fi nevoiti sa ofere discounturi mai mari si sa…

- Grupul Alphabet, care deține Google, a avut un trimestru extrem de bun datorita creșterii segmentului cumparaturilor online, iar compania a depașit pragul de 1.800 de miliarde dolari capitalizare de piața. Profitul a depașit 18 miliarde dolari, iar veniturile au trecut de 61 miliarde dolari, creșterile…

- Este pentru prima oara cand profitul net al producatorului american de automobile electrice depaseste pragul de 1 miliard de dolari. In urma cu un an, profitul net a fost de 104 milioan de dolari. Veniturile aduse de automobile au fost de 10,21 miliarde de dolari. Tesla a anuntat anterior ca in trimestrul…

- Platforma de streaming Netflix Inc a anuntat ca va oferi clientilor jocuri video, dupa ce a încetinit cresterea numarului de abonati, în urma sporirii concurentei si a ridicarii restrictiilor care i-au tinut pe oameni acasa, relateaza Reuters și Agerpres.Dupa boom-ul din 2020, Netflix…