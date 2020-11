”Contextul imprevizibil care se mentine a generat noi cresteri spectaculoase in online in lunile septembrie-octombrie. Astfel, pe platforma MerchantPro, la nivelul celor peste 1.500 de magazine active, numarul si valoarea comenzilor in octombrie au crescut cu 50% fata de perioada similara a anului trecut. In perspectiva Black Friday, trendul ascendent va continua si in noiembrie, cand se asteapta cresteri medii de 35-40% fata de vanzarile inregistrate la Black Friday 2019”, anunta platforma. Dupa ce perioada iunie – august a cunoscut o crestere mai temperata fata de 2019, de 35% in valoarea tranzactiilor,…