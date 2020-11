Stiri pe aceeasi tema

- Revenirea economica a zonei euro a stagnat luna trecuta, in conditiile in care al doilea val de infectii cu coronavirus si restrictiile introduse pentru a tine sub control pandemia au afectat activitatea in sectorul important al serviciilor, ceea ce indica spre o dubla recesiune, arata rezultatele…

- Peste un sfert dintre romani (26%) sustine ca principala bariera pentru care evita platile online sau nu utilizeaza online/mobile banking in tranzactiile bancare o reprezinta teama de furtul datelor personale, releva datele unui studiu publicat marti decompania Reveal Marketing Research. Analiza arata…

- Marii angajatori din Romania, in special din zona de retail și BPO (servicii externalizate), sunt interesați de angajarea persoanelor cu dizabilitați, potrivit unei analize publicate de compania OLX. Numarul total de persoane cu dizabilitati din Romania depașește 852.500. Doar 17% dintre romanii cu…

- Un impact economic foarte puternic al crizei COVID – 19 ar putea insemna peste 500.000 someri si mai mult de 300.000 de firme in insolventa sau faliment in perioada urmatoare, iar o solutie pentru evitarea acestui scenariu ar putea fi accesarea de fonduri nerambursabile, cu sprijin european sau de la…

- Pe masura ce se apropie toamna și iarna, oficialii americani din domeniul sanatații publice sunt din ce in ce mai preocupați de posibilitatea unei reinvieri a Covid-19, insoțita de un sezon gripal sever, scriu jurnaliștii New York Times. Daca un numar mare de oameni nu se vaccineaza antigripal in acest…

- Guvernul grec a alungat in secret mai mult de 1.000 de refugiați de la granițele Europei, traversandu-i pe mulți pana la marginea apelor grecești și apoi abandonandu-i in plute de salvare gonflabile și uneori supraincarcate, scrie ediția de luni a New York Times. Incepand cu luna martie, oficialii greci…

- Dupa opt luni de pandemie globala, inca masuram efectele doar in cazul deceselor. Cazurile care nu sunt spitalizate sunt denumite simplu „ușoare” și nu sunt urmarite. Recuperarea este definita prin externarea din spital sau testarea negativa a virusului. Sanatatea bolnavilor clasificați „recuperați”…

- Guvernul va adopta, in sedinta de vineri, o ordonanța de urgența pentru angajatii si angajatorii care se confrunta cu situatii de diminuare a contractelor, respectiv a cifrei de afaceri, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Pentru angajații cu…