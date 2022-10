Stiri pe aceeasi tema

- Florin Raducioiu nu considera ca antrenorul lui Sepsi, Cristiano Bergodi, va fi dat afara, deși are 4 infrangeri consecutive. Ultimul eșec s-a inregistrat in fața Universitații Craiova, scor 0-1. Raducioiu scoate in evidența trofeele obținute de Bergodi pe banca lui Sepsi. Covasnenii au caștigat Cupa…

- Universitatea Craiova si-a adjudecat victoria la Sfantu Gheorghe, 1-0 cu Sepsi, gratie unui gol superb marcat de Bogdan Vatajelu in repriza secunda. La finalul intalnirii din Ardeal, fotbalistul Stiintei s-a aratat bucuros de reusita, dar a admis ca jocul nu a stralucit deloc. „Sunt bucuros ca am reusit…

- Basarab Panduru (52 de ani) a comentat victoria obținuta de FCSB in fața celor de la UTA Arad, scor 2-1, in runda cu numarul 14 din SuperLiga. Fostul mare jucator a spus ca elevii lui Nicolae Dica meritau victoria in meciul de duminica seara, pentru ca au avut ocazii la poarta aparata de Florin Iacob.…

- Aproape ca petroliștii au pierdut șirul meciurilor ratate in prelungiri, iar infrangerile consecutive se tot aduna! Nici siguranța echipei nu mai e aceeași, evenimentele ”precipitate” din ultima perioada au și ele natura de a strica atmosfera, a aparut presiunea și nu par a veni vremuri ușoare. La Craiova,…

- CFR Cluj a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 2-0, in derby-ul etapei cu numarul 10 din SuperLiga. In „Gruia”, CFR s-a impus fara mari emoții in fața Craiovei lui Radoi, asta mai ales dupa ce oltenii s-au sabotat singuri in meciul de duminica seara. „Gafeorul” Gaman, cel mai slab de pe teren…

- Cristiano Bergodi, antrenorul lui Sepsi, a comentat victoria echipei sale pe terenul lui U Cluj, scor 1-0, in etapa #6 din Superliga. Antrenorul italian a vorbit și despre scandarile xenofobe ale fanilor clujeni, din cauza carora meciul a fost intrerupt 10 minute in prima repriza. Bergodi era sigur…

- La finalul meciului Rapid – UTA, 1-0, Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, s-a declarat mulțumit de rezultat. ”A fost un meci greu, am jucat contra unei echipe bune. Vreau sa-l felicit pe Ilie și echipa lui. Ma bucur ca am reușit sa caștigam, am avut ocazii sa facem 2-0, 3-0, dar și ei au avut, puteau…