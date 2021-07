Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul argentinian al echipei CFR Cluj, Jonathan Emanuel Rodriguez, a declarat, sambata seara, dupa infrangerea din Supercupa Romaniei cu Universitatea Craiova, ca la loviturile de departajare se mai intampla sa si pierzi, precizand ca nu exista alte explicatii. "Se mai intampla sa…

- Fundasul formatiei Universitatea Craiova , Mihai Balasa, a vorbit despre perioada dificila din cadrul stagiului de pregatire din Austria. El crede ca alb-albastrii s-au antrenat bine pana acum din punct de vedere fizic si ca urmeaza sa se puna la punct si tehnico-tactic. „Partea grea a trecut, am avut…

- In urma cu ceva timp va prezentam una dintre sperantele atletismului craiovean, Adina Bacanu, dar LPS Petrache Triscu si CS Universitatea Craiova mai au legitimate si alte sportive de mare perspectiva. Aici intra in discutie Mihaela Maria Coman, o tanara marsaluitoare aflata in plina ascensiune. „O…

- Antrenorul Adrian Mutu a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca se afla in negocieri cu nou-promovata FCU Craiova, dar si cu alte echipe din tara si din strainatate. El a precizat ca in momentul de fata nu a luat nicio decizie. „Stiu imnul Craiovei. Tata a fost si este fanul Craiovei. Eu…

- Sepsi și FCSB au remizat, scor 2-2, și au transformat-o pe CFR Cluj in mare favorita la titlu. Basarab Panduru lauda proiectul de la Sf. Gheorghe. CFR Cluj este campioana cu o victorie in meciul cu Botoșani de etapa viitoare SAU cu cel puțin o remiza in ultima runda, cu FCSB.Pentru a spera la un meci…

- Fanii celor de la FCSB au transmis mesaje dure catre elevii lui Toni Petrea, inaintea derby-ului cu CFR Cluj. FCSB - CFR Cluj este astazi, de la ora 20:30, liveTEXT AICI FCSB a pierdut ultimele doua partide din play-off, cu Sepsi și cu CS Universitatea Craiova, și a cazut pe locul secund, in spatele…

- Finantatorul formatiei Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, s-a aratat dezamagit de ultimele rezultate inregistrate. Acesta a recunoscut ca Stiinta s-a departat de titlul mult dorit. Mihai Rotaru l-a „urecheat“ putin si pe antrenorul formatiei FC Botosani, Marius Croitoru, dupa declaratiile facute dupa…