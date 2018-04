Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre duelul cu Astra, de duminica, și a spus de ce se teme de echipa antrenata de Gigi Mulțescu. "A fost o saptamana mai lunga ca de obicei, dar baieții s-au pregatit bine. Am avut mici probleme cu Hoban, Mailat și Camora, dar astazi s-au antrenat…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Kayserispor, a vorbit despre situația lui Alexandru Ionița II, jucator pe care l-a antrenat la Astra. Șumudica l-a laudat pe mijlocașul de la CFR Cluj, care nu prinde primul "11" al lui Dan Petrescu, și a spus ca l-ar aduce in Turcia. "Eu am fost un om care a riscat foarte…

- Dan Petrescu (50 de ani) a semnat azi prelungirea contractului cu CFR Cluj pentru inca doua sezoane, pana in 2020. "Bursucul" a oferit prima reacție dupa parafarea noului contract și spune ca e hotarat sa ramana in "Gruia" indiferent daca va reuși sau nu sa caștige titlul cu CFR . "Imi doream foarte…

- Transferat in aceasta iarna de CFR Cluj de la Astra contra sumei de 1 milion de euro, Alexandru Ionița II (23 de ani) nu traverseaza cea mai fericita perioada la CFR Cluj. In cele 5 meciuri jucate de "feroviari" in 2018, Ionița a fost titular de doar doua ori, iar la meciul cu Poli Iași de vinerea trecuta,…

- Ibrahima Balde, atacantul CFR-ului, a primit 641,7 euro pentru fiecare minut bifat pentru echipa lui Petrescu. Senegalezul a fost adus in iulie pe un salariul record pentru Liga I, dar a evoluat doar 374 de minute. Venirea sa in Romania a fost considerata una dintre mutarile verii, pe piata transferurilor.…

- Transferat in aceasta iarna dupa o adevarata telenovela de la Astra la CFR Cluj, Alexandru Ionita s-a alaturat noii sale echipe in cantonamentul din Spania iar astazi va bifa primul joc in tricoul visiniu in amicalul contra celor de la Rapid Viena pe care liderul Ligi I il va sustine de la ora 16:45…

- Așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat in exclusivitate, Dan Nistor afla astazi daca va reveni la Dinamo, echipa de la care a plecat in vara la CFR Cluj. Mijlocașul de 29 de ani este nemulțumit ca nu joaca la formația lui Dan Petrescu și a avut o rabufnire la adresa antrenorului, spunand ca acesta il…