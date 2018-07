Stiri pe aceeasi tema

- Edward Iordanescu e la un pas sa fie dat afara de la CFR Cluj, dupa doar 3 meciuri petrecute pe banca "feroviarilor". Fostul jucator Ilie Dumitrescu a incercat sa gaseasca explicații pentru jocul modest aratat de CFR Cluj in meciurile cu FC Botoșani, 1-1, și Malmo, 0-1, partidele care au condus la demiterea…

- Infrangerea cu Malmo din preliminariile Ligii Campionilor i-a fost fatala lui Edward Iordanescu. Conducerea celor de la CFR Cluj l-a demis pe antrenorul venit in aceasta vara in locul lui Dan Petrescu, anunta Telekom Sport. In plus, pe langa Edi Iordanescu, de la CFR Cluj au plecat si doi…

- Antrenorul CFR Cluj, Edward Iordanescu, și-a criticat jucatorii dupa meciul pierdut în turul II preliminar al Ligii Campionilor. ”Am întarit un adversar valoros si superior în anumite momente. Stiam ca întâlnim o echipa cu un ritm…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Edward Iordanescu, a declarat, marti seara, ca jucatorii sai au produs prea putin fotbal la meciul cu Malmo, pierdut, scor 0-1, in prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor, scrie news.ro."Nu ne-am dorit sa pierdem, dar trebuie sa avem taria…

- Cea mai puternica intrecere intercluburi europeana programeaza la mijlocul acestei saptamani, marți și miercuri, prima manșa a turului 2 preliminar. In aceasta faza iși incepe aventura europeana și CFR Cluj. Campioana Romaniei joaca diseara, acasa, turul cu Malmo, campioana Suediei. La pariuri, trupa…

- CFR Cluj și Malmo se infrunta in turul 2 din Liga Campionilor, astazi, de la 19:00. Partida e liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look TV. Echipele probabile CFR Cluj: Arlauskis - Cr. Manea, Vinicius, A. ...

- Edward Iordanescu (40 de ani) și capitanul Mario Camora (31 de ani) au fost prezenți la conferința de presa dinaintea partidei de marți, dintre CFR Cluj și Malmo, de la ora 19:00, din turul doi preliminar al Ligii Campionilor. Antrenorul ardelenilor a facut radiografia formației de pe locul 6 din Suedia,…

- Campioana CFR Cluj a facut primul transfer pentru sezonul 2018-2019: croatul Mate Males (29 de ani). Fotbalistul a semnat contractul in cantonamentul echipei din Brașov, iar de maine va incepe antrenamentele alaturi de noii coechipieri. Males a jucat in cariera sa la Dinamo Zagreb, Lokomotiv Zagreb…