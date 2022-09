Analiză Le Monde: Spinoasa chestiune a primirii dezertorilor ruși în Europa Analiza Le Monde preluata de Rador: In timp ce mulți ruși care au varsta de mobilizare se prezinta la granițele Uniunii Europene, problema acordarii statutului de refugiat sau a unei vize umanitare dezbina profund statele membre Aceasta este o intrebare care ii dezbina profund pe europeni și care va fi pe agenda unei intalniri de criza a ambasadorilor statelor membre UE organizata luni, 26 septembrie, la Bruxelles, de președinția ceha. Ar trebui sa acceptam și sa primim in Uniunea Europeana cetațeni ruși care se ”califica” pentru mobilizare in Rusia? Dezbaterea a inceput in cancelarii inca de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

