NATO revine la rațiunea sa, și anume aceea de a infrunta amenințarea rusa, dupa cum observa Le Figaro. Dintr-o analiza a a publicației franceze reiese ca NATO a fost practic „trezita la viața” de președintele Putin, dupa ce tot ceea ce s-a intamplat in Afganistan a fragilizat-o. Publicația considera ca NATO ii poate mulțumi președintelui Vladimir Putin. NATO se afla in moarte cerebrala, dupa cum spunea președintele francez, Emmanuel Macron. Apoi, a fost considerata ”depașita” de fostul lider de la Casa Alba, Donald Trump. NATO și-a pierdut busola și lua in calcul sa iși gaseasca o noua vocație.…