Stiri pe aceeasi tema

- Impulsionate mai ales de Giorgia Meloni si Marine Le Pen, partidele europene de extrema dreapta au inregistrat un progres modest la alegerile europarlamentare, fara a reusi schimbarea raporturilor de forte in Parlamentul European, dar liderii marii majoritati pro-europene formate din populari, social-democrati…

- Politicienii rusi s-au bucurat luni de infrangerile suferite de partidele presedintelui francez Emmanuel Macron si cancelarului german Olaf Scholz in alegerile pentru Parlamentul European, iar Kremlinul a tinut sa sublinieze ca partidele de dreapta sunt in ascensiune in Europa, relateaza Reuters, citata…

- Giorgia Meloni si Marine Le Pen, liderii extremei drepte din Italia si Franta, ar trebui sa puna capat rivalitatii lor si sa coopereze dupa alegerile pentru Parlamentul European din iunie, a declarat premierul ungar Viktor Orban intr-un interviu publicat miercuri in revista franceza Le Point, scrie…

- Javier Milei, Giorgia Meloni și Marine Le Pen au participat duminica trecuta la reuniunea liderilor de extrema dreapta din europa care a avut loc la Madrid, potrivit rfi.ro. Președintele ultraliberal al Argentinei Javier Milei a participat la aceasta reuniune pentru a acorda sprijinul sau partidelor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz si sefa guvernului italian Giorgia Meloni considera ca demersul Kosovo de a adera la Consiliul Europei (CoE) este "inadecvat" si exista "riscul sa nu aiba succes”.

- Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene și candidata pentru un nou mandat, se confrunta cu o serie de probleme de imagine, insa mult mai periculoase pentru aceasta sunt jocurile de culise duse pentru a o scoate din carțile puterii europene.Un prim semnal este cel referitor la calendarul de desemnare…

- Extrema dreapta franceza promite din nou ca va interzice valul islamic pe strada, daca va caștiga alegerile. O promisiune facuta și de Marine Le Pen și care a costat-o scump la alegerile prezidentiale din 2022, cand a pierdut in fața lui Emmanuel Macron.

- Cand un ministru francez a comparat-o anul trecut pe premierul naționalist italian Giorgia Meloni cu liderul extremei drepte franceze, premierul italian l-a sunat pe președintele francez Emmanuel Macron pentru a se plange de acest lucru. Meloni a fost atat de indignata incat liderul francez s-a simțit…