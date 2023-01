Stiri pe aceeasi tema

- Liderul rus a renunțat la pretenția ca viața continua in mod normal in ciuda razboiului, lucru evident in recunoașterea rapida de catre Kremlin a victimelor in masa provocate de Ucraina la sfarșitul saptamanii trecute, relateaza The New York Times.

- „Astazi se incheie un an 2022 foarte complicat. Un an care a inceput cu un razboi la frontierele Romaniei, un razboi neprovocat, un razboi inceput de Federatia Rusa in Ucraina, fara absolut niciun motiv. Da, un razboi care a creat probleme in toata Europa si in lume. Un razboi care a indus o criza energetica…

- In timp ce gospodariile europene se pregatesc pentru penuria de energie, Ilie Vasilescu, un muncitor in construcții din Ialomița, Romania, este disperat ca va trebui sa aleaga intre a-și incalzi casa mica și sa plateasca taxele universitare ale fiului sau. Vasilescu, la fel ca mii de alții, a suferit…

- Europa ar trebui sa faca fata unei crize a aprovizionarii cu gaze in urmatoarele luni, datorita rezervelor considerabile, desi continentul s-ar putea confrunta cu o criza energetica mai mare in urmatoarea iarna, a avertizat seful Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol.

- Economia globala se confrunta cu un atac din mai multe parți – un razboi in Europa, penuria de petrol, gaze și alimente, precum și inflația ridicata. Multe vieți și afaceri vor fi date peste cap. Dar oricat de multa ingrijorare ar exista inaintea acestei ierni, oamenii ar trebui sa fie ingrijorați de…

- Zeci de mii de protestatari s-au adunat in Europa in weekend pentru a protesta fața de creșterea prețului energiei, pe fondul nemulțumirii generalizate privind scaderea nivelului de trai și a amenințarii cu penuria de gaz in aceasta iarna. Germania a fost epicentrul protestelor, dar și la Bruxelles…

- Președintele PSD se declara nemulțumit de discuțiile din spațiul public legate de majorarea pensiilor și de „care da mai mult pensionarilor”. Marcel Ciolacu spuen ca iși dorește o marire de pensii cat mai mare, dar sustenabila. Raspunzand unei intrebari privind declaratiile presedintelui Klaus Iohannis…

- Incalzirea centrala va fi restricționata in Italia in aceasta iarna, conform unui nou decret guvernamental, care prevede ca imobilele vor avea cincisprezece zile in plus fara incalzire centrala, scrie BBC.