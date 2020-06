Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban aproba, joi, o Hotarare de Guvern cu noi masuri de relaxare, in cadrul epidemiei de coronavirus, care intra in vigoare din 15 iunie. Printre acestea se afla si ridicarea obligativitatii intrarii in izolare, la domiciliu, in cazul tarilor cu un coeficient mic de raspandire a virusului.…

- Dupa ce ministrul Finantelor, Florin Citu, a afirmat ca actiunile PSD din Parlament, cum ar fi anularea amanarii cresterii alocatiilor pentru copii, sunt "terorism economic", presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, se declara stupefiat. "Prefer sa nu-i raspund domnului Cițu. Daca este terorism…

- Analiza indica faptul ca, totusi, economia este mult mai puternica decat in urma cu zece ani. Romania in criza economica, un avion cu rezervorul gol Analistii economici sunt de parere ca specialistii din ministere nu au experienta scoaterii Romaniei dintr-o astfel de criza economica. Ei fac…

- Guvernul Orban trebuie sa trimita urgent avioane militare pentru a-i aduce în tara pe românii plecati în Germania la cules de sparanghel, 300 dintre ei fiind infectati cu noul coronavirus si nu au parte de niciun ajutor, a declarat, marti, liderul deputatilor PSD Alfred Simonis.…

- Florin Citu, ministrul Finantelor, a lansat vineri, programul IMM Invest, prin care intreprinderile mici si mijlocii din Romania pot beneficai de credite garantate cu pana la 90 la suta. La doar jumatate de ora de la punerea in functiune, site-ul www.imminvest.ro s-a blocat. Radu Preda, liderul…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a cerut bancilor "sa trateze cu celeritate cererile de amanare a plații ratelor" pentru clienții afectați de criza coronavirus. El a precizat, dupa ședința de guvern, ca romanii pot trimite deja cereri in acest sens catre banci.

- PNL a depus miercuri la Paralment un proiect pentru impozitarea progresiva a pensiilor speciale de la 10% pana la 90%.„Sustin un asemenea demers. Trebuie sa existe o Romanie justa pentru toți.Eu cred ca Parlamentul se va mobiliza, toate declarațiile liderilor politici mi-au aratat ca nu se va mai putea…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, joi, prin intermediul videoconferintei cu Guvernul Orban, romanilor din diaspora, un apel cu "tristete", sa nu se intoarca acasa, de Paste. "Un cuvant doresc sa spun și despre romanii din afara granițelor, despre romanii din diaspora. Se apropie sarbatorile…