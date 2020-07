ANALIZĂ: Investitorii traversează o perioadă de aşteptare odată cu accentuarea nivelului de incertitudine. Indicii bursieri reprezintă o alternativă de investiţii pentru români ”In acest moment, investitorii traverseaza o perioada de asteptare odata cu accentuarea nivelului de incertitudine. Investitorii sunt destul de adversi la risc dupa ce ultima zi a lunii iunie adus cea mai mare crestere zilnica a numarului de cazuri din SUA de la inceputul pandemiei. Astfel, desi stimulentele raman la niveluri ridicate, performanta din trimestrul 2 este greu de crezut ca poate fi sustenabila. In plus, contextul incert limiteaza potentialul de apreciere al pietelor iar forma pe care o va avea redresarea economica ramane in continuare principalul subiect de discutie si unul dintre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

