​ANALIZĂ Investițiile auto uriașe atrase de Ungaria și praful de pe tobă cu care s-a ales Romnia Ungaria, o țara fara marci auto naționale care sa fi supraviețuit in timp, a reușit sa ajunga in topul națiunilor producatoare de autovehicule din Europa și chiar din lume. Odata cu fiecare mare nou nume internațional care a ales Ungaria pentru o investiție in industria auto, Romania a ramas de fiecare data cu „praful de pe toba”. In 2008 Daimler alegea Ungaria pentru a construi o uzina care sa produca modele Mercedes-Benz. Zece ani mai tarziu, in 2018, și BMW alege Ungaria pentru a construi o fabrica de automobile. Iata o analiza completa despre investițiile atrase de țara vecina și despre nenumaratele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- BMW sustine ca noua investitie va ajuta la extinderea capacitatii de productie din Europa, unde se vand aproximativ 45- dintre masinile grupului, cu 1,1 milioane de unitati vandute. Pana la finalul lunii iunie, BMW Group a crescut in multe piete de pe continent, livrarile de automobile totalizand peste…

- Fotocredit: Auti-TestDrive Grupul BMW va construi o fabrica de automobile in Ungaria, orașul ales fiind Debrecen - situat in estul țarii, la puțina distanța de granița cu Romania. Decizia germanilor vine sa susțina eforturile acestora de consolidare a rețelei de producție la nivel global. "Decizia…

- BMW Group continua sa-ti extinda reteaua de productie din Europa, cu o noua facilitate ce va fi construita in Ungaria, in apropierea orasului Debrecen, la doar 70 de km de granita cu Romania. In trecut, Mercedes-Benz a luat in calcul Romania pentru o...

