Dupa ce a esuat in incercarea de a obtine victorii rapide la inceputul invaziei asupra Ucrainei, armata rusa face putine progrese in fata unor forte ucrainene inca foarte combative si Moscova cauta in continuare succese militare pe care sa le poata converti in beneficii politice, constata comentatori intr-o analiza publicata joi de France Presse. Parerea unanima a numerosi observatori occidentali este ca rusii si-au ratat intrarea in razboi mizand pe o rezistenta slaba din partea adversarului si pe o victorie rapida, si neglijandu-si in plus propriile nevoi logistice. Armata rusa nu a reusit sa…