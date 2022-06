Analiză: Interesul românilor pentru vacanţe şi călătorii a crescut semnificativ în 2022 Romanii si-au reluat intentiile de calatorie in strainatate, odata cu ridicarea restrictiilor anti-COVID, si se orienteaza catre destinatiile traditionale pentru vacanta de vara, ca Turcia, Grecia sau Bulgaria, releva datele unei analize realizata de Google, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

