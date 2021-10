Analiză INSP. Merită să ne vaccinăm? 38.604 de romani care s-au vaccinat cu doua doze in perioada decembrie-septembrie au facut COVID-19 dupa rapel, cei mai multi dintre ei dupa patru luni de la rapel, potrivit unei analize publicate de INSP. Procentual, doar 0,72% dintre vaccinati au facut Covid. Cele mai multe infectari ale persoanelor complet vaccinate, respectiv 33.976, s-au produs in septembrie. Datele reies din analiza publicata vineri de INSP. In perioada 27 decembrie 2020 – 30 septembrie 2021, un numar de 28.929 persoane (0.52% din totalul persoanelor vaccinate cu prima doza) au avut un test pozitiv de infectie cu virusul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 38.604 de romani care s-au vaccinat cu doua doze in perioada decembrie-septembrie au facut COVID-19 dupa rapel, cei mai mulți dintre ei dupa patru luni de la rapel. Cele mai multe infectari ale persoanelor complet vaccinate, respectiv 33.976, s-au produs in septembrie. Datele reies din analiza publicata…

- Aproape 43.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Romania are 5.502.542 de persoane vaccinate, din care 5.353.033 cu schema completa. DOCUMENTUL poate…

- Cseke Attila, ministrul interimar al sanatatii, s-a vaccinat marti dimineata cu a treia doza de vaccin anti-COVID, in prima zi in care Romania incepe imunizarea cu cea de-a treia doza de vaccin anti-COVID . Cseke Attila a anuntat ca pana la acest moment erau inscrise in platforma pentru imunizarea cu…

- Potrivit unui raport al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), in luna august, 2.635 persoane au fost confirmate cu noul corronavirus, dupa administrarea celei de a doua doze de vaccin. „In intervalul 1 – 31 august 2021, un numar de 2.635 persoane au avut un test pozitiv de infecție cu virusul…

- Peste 12.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate luni de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. DOCUMENTUL poate fi citit AICI 12.106 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore.…

- Un numar de 14.757 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 10.425 reprezinta prima doza, iar 4.332 doza a doua, potrivit unei informari transmise, vineri, de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, marti, ca 16.07% din totalul persoanelor testate in intervalul 27 decembrie 2020 – 31 iulie 2021 au fost persoane vaccinate. ”Dintre acestea, doar 5.63% au avut un test pozitiv de infectie cu virusul SARS-CoV-2”, au transmis specialistii. La…

- Un numar de 15.904 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 10.704 reprezentand prima doza si 5.200 doza a doua, potrivit unei informari transmise, marti, de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…