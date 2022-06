Analiză Innoship: În contextul inflației ridicate, 38% dintre români preferă cumpărăturile electronice In contextul ratei inflației ridicate din ultima perioada, romanii și-au adaptat comportamentele de cumparare așa incat 38% dintre aceștia aleg, in prezent, sa achiziționeze online produsele de care au nevoie, putand astfel sa-și controleze mai bine bugetul lunar, arata Innoship, start-up-ul de tehnologie care a dezvoltat una dintre cele mai avansate platforme de management al livrarilor pentru magazinele online la nivel global. Aceasta este principala concluzie care a rezultat in urma analizarii activitații a peste 100 de magazine online. Totodata, a reieșit ca magazinele online au nevoie de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii considera ca poți sa faci economii prin cumparaturi online, astfel explicandu-se creșterea ponderii acestui tip de comerț in Romania. In contextul inflației ridicate din ultima perioada, romanii și-au adaptat comportamentele de cumparare. Un studiu arata ca 38 la suta dintre romani aleg, in…

- ”In contextul ratei inflatiei ridicate din ultima perioada, romanii si-au adaptat comportamentele de cumparare asa incat 38% dintre acestia aleg, in prezent, sa achizitioneze online produsele de care au nevoie, putand astfel sa-si controleze mai bine bugetul lunar”, arata Innoship, start-up-ul de tehnologie…

- Polonia va majora de doua ori salariul minim in 2023, a anuntat marti purtatorul de cuvant al Guvernului, Piotr Muller, in contextul inflatiei ridicate, transmite Reuters.De la 1 ianuarie 2023, salariul minim va creste la 3.383 zloti brut pe luna, iar de la 1 iulie la 3.450 zloti.

- Firmele de curierat vor fi obligate sa furnizeze celor de la ANAF date despre clientii care au platit ramburs produsele comandate online. Prevederea face parte dintr-o Ordonanța de urgenta aprobata, miercuri, de Guvern.Potrivit Executivului, masura a aparut din necesitatea statului de a colecta mai…

- 80% dintre romanii, care au participat pana acum la recensamantul populației și locuințelor spun ca vor profita de ziua libera oferita. Un studiu, realizat de o companie de profil, a incercat sa afle opiniile romanilor legate de aceasta acțiune de evaluare. Datele arata ca peste 6,5 milioane de persoane…

- Cresterea ratei anuale a inflatiei la niveluri care nu au mai fost inregistrate in majoritatea tarilor in ultimele decenii reprezinta un dus rece din perspectiva economica, mai ales ca aceasta criza inflationista vine in contextul crizei de sanatate si celei energetice care au afectat semnificativ economiile…

- Romania este pe primul loc, alaturi de Cehia, in topul scumpirilor la prețul motorinei, potrivit statisticilor europene. La benzina, țara noastra se afla pe locul 4, fiind devansata tot de Cehia, dar și de Bulgaria și Austria. Datele arata ca pe 25 aprilie, un litru de motorina costa cu 59% mai mult…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni dimineata cu pana la 7%, pe fondul intensificarii temerilor cu privire la aprovizionarea cu gaze, din cauza unor noi sanctiuni care ar urma sa fie impuse Rusiei, transmite Bloomberg, citata de Agerpres. Unele tari membre ale Uniunii Europene…