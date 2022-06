Stiri pe aceeasi tema

- Fed-ul american a majorat dobanda de politica monetara cu 0.75%, cea mai mare creștere din 1994 incoace, semnaland și majorari viitoare ale dobanzii, pentru a reduce inflația. Dupa aceasta majorare, rata dobanzii se situeaza la 1,75%, dar Jerome Powell, președintele Fed, o vede in intervalul 3-3,5%…

- Isarescu a declarat, joi, in cadrul raportului privind inflatia pe trimestrul 1 al acestui an, ca exista in continuare deficite mari ale sectorului public. “Se pune problema competitivitatii economiei romanesti, care este economia neguvernamentala, cea care exporta si importa. Daca ea este in echilibru…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a sustinut, astazi, o conferinta de prezentare a raportului trimestrial asupra inflatiei. El a spus ca Romania nu mai este pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește inflația. Daca ne consoleaza cu ceva, avem vreo 7-8 țari inainte, a spus guvernatorul Bancii…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a scumpit leii, iar aceasta majorare se va vedea in creșteri ale ROBOR . Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 3,75% pe an, de la 3% pe an anterior, incepand cu data de 11…

- Creșterea inflației la 10.2% trebuie privita in context european, dar cel mai important lucru este ca moneda euro nu a depașit cinci lei, spune președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Este o influența venita din zona euro. Dupa cum bine știți și in Franța, și in Spania, și in Italiași in Germania, in toate…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, susține ca Romania va depași rata inflației de 15%, pana la finalul acestui an. Cițu a cerut Bancii Naționale și Guvernului sa lucreze impreuna pentru a stavili rata inflației și creșterile de prețuri.Inflația a ajuns la 10,2% in martie, potrivit INS. ”Am spus ca…

- Rata inflației a trecut de pragul de 10%, arata datele publicate marți de Institutul Național de Statistica (INS). Romania nu a mai avut de 18 ani, adica din anul 2004, o inflație cu doua cifre. Cele mai mari scumpiri fața de anul trecut au fost la gaze (46%), cartofi (36%) și combustibili (34%). Sursa:…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei se intalneste marti pentru sedinta de politica monetara, iar analistii se asteapta la o noua majorare a dobanzii cheie. Adrian Codirlasu, vicepresedinte al CFA Romania, a declarat la finalul lunii februarie ca Banca Nationala a Romaniei (BNR)…