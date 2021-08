Stiri pe aceeasi tema

- In primele 7 luni ale anului 2021, au fost infiintate 65.458 de firme, 4.545 au intrat in insolventa si 26.034 au fost radiate, potrivit unei analize Termene.ro, informeaza News.ro. ”In primele 7 luni ale anului 2021, au fost infiintate 65.458 de firme, 4.545 au intrat in insolventa si 26.034 au…

- “Cel mai recent studiu Coface Romania arata ca in primele sase luni din 2021 s-au deschis 3.033 proceduri noi de insolventa, cu +23% peste nivelul inregistrat in acelasi interval din anul precedent. Numarul insolventelor deschise in prima jumatate a acestui an au revenit aproape de nivelul anterior…

- Poșta Romana a fost cel mai mare angajator din țara in 2020, cu un numar mediu de salariați de 23.045, adica de peste 7 ori mai mult decat principalul competitor din mediul privat – Fan Courier. In ciuda acestui fapt, Poșta face un profit de 6 ori mai...

- Peste 4.000 de startup-uri au fost in cautare de candidați in primele 6 luni ale acestui an, depașind cifrele aferente perioadei similare din 2020 cu 52%. Asta in condițiile in care piața a redevenit fierbinte, iar recrutorii nu se mai confrunta, ca anul trecut, cu un exces de aplicanți, ci, dimpotriva,…

- Doar 30% din antreprenorii locali apeleaza la soluții de tip business information, pentru a afla informații actualizate despre partenerii lor de afaceri, iar, dintre aceștia, cei mai mulți o fac pentru a accesa rapoartele de credit, incidentele de plata și inregistrarile in Buletinul Procedurilor de…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana si zone euro a inregistrat o scadere de 3,1% in luna aprilie 2021, comparativ cu martie, insa statele membre cu cele mai importante cresteri au fost Portugalia (4,3%), Letonia (3,8%), Lituania (3,7%), Slovacia (1,6%) si Romania (1,2%), arata datele…

- Numarul autorizatiilor de construire eliberate pentru constructii rezidentiale a crescut cu 36,2%, in primele patru luni ale anului in curs, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS), conform agerpres. Astfel, in intervalul 1…

- Un cutremur slab cu magnitudinea 3 s-a produs in noaptea de duminica spre luni, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Seismul s-a produs la ora locala 1:33 la o adancime de 70 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).…