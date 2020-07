Stiri pe aceeasi tema

- Circa 60% dintre directorii financiari sunt preocupati de posibilitatea aparitiei unui nou val al pandemiei de coronavirus, dar și de efectele crizei economice globale, arata sondajul global PwC...

- Tarile bogate se confrunta cu o relansare economica problematica dupa scaderile istorice generate de pandemie, care vor lasa urme mai profunde decat orice recesiune produsa pe timp de pace in ultimul secol, avertizeaza Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare,

- Impactul economic al pandemiei de coronavirus se va resimti puternic pana in trimestrul I din 2021, iar deficitul bugetar anticipat are o valoare medie de 7,8%, estimeaza analiștii CFA Romania. "In...

- Cum se simte pandemia pe piața imobiliara. CBRE: Impactul real se va resimti in trimestrul doi. Investiții cu 50% mai mici fața de previziunile initiale Impactul real al pandemiei COVID-19 pe piata imobiliara din Europa Centrala si de Est se va resimti pe parcursul celui de-al doilea trimestru al anului,…

- - Da, dar uite un scenariu. Mergi acolo, stai retras, departe la doi-trei metri de oameni, dar poliția va fi obligata sa dea amenzi pentru ca incalci prevederile ordonanțelor… - Auzi, Iohannis spune ca ar trebui sa stam in casa in noaptea de Inviere. Dar pe cei de la aeroportul din Cluj nu i-a mai vazut?!…

- Grupul Zentiva a.s. anun acordul încheiat cu IKEA pentru a coopera în timpul crizei COVID19. Ca parte a acestei colaborri Zentiva România a angajat temporar 18 angajai de la IKEA România pentru o perioada de 3 luni. Noii angajai vor fi integrai în operaiunile fabricii Zentiv...

- Grupul Zentiva a.s. anunța acordul incheiat cu IKEA pentru a coopera in timpul crizei COVID-19. Ca parte a acestei colaborari, Zentiva Romania a angajat temporar 18 angajați de la IKEA Romania, pentru o perioada de 3 luni. Noii angajați vor fi integrați in operațiunile fabricii Zentiva pentru a acoperi…

- Impactul economic al pandemiei cu coronavirus se va resimti puternic pana in ultimul trimestru al anului, iar deficitul bugetar ar putea ajunge la 6,5%, potrivit unei analize realizate de CFA...