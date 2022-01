Stiri pe aceeasi tema

- Congresmeni democrati din Senatul SUA au prezentat miercuri un proiect legislativ ce cuprinde sanctiuni dure impotriva Rusiei, daca aceasta va recurge o ofensiva militara contra Ucrainei, transmite Reuters. Masurile propuse, sprijinite si de presedintele Joe Biden, cuprind sanctiuni impotriva…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, a declarat marti un oficial al administratiei Biden pentru Reuters preluat de agerpres. Masurile, care urmeaza…

- NATO și UE au avertizat Moscova, joi, 16 decembrie, cu „consecințe grele” in cazul unei intervenții militare a lui Vladimir Putin in Ucraina, dupa ce au respins veto-ul Rusiei asupra posibilei aderari a Kievului la Alianța Nord Atlantica. „Orice noua agresiune impotriva Ucrainei va avea consecințe grele…

- Rusia nu intentioneaza sa recreeze Uniunea Sovietica, asa cum a sugerat marti subsecretarul de stat al SUA pentru afaceri politice, Victoria Nuland, a declarat ieri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de EFE, potrivit Agerpres. „Sunt convins ca, la fel ca noi si alti specialisti,…

- Trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina de un atac rusesc „nu este luata în calcul” pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden.„Ideea ca SUA sa recurga unilateral la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei…

- Rusia nu intentioneaza sa recreeze Uniunea Sovietica, asa cum a sugerat marti subsecretarul de stat al SUA pentru afaceri politice, Victoria Nuland, a declarat miercuri purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de EFE și Agerpres.„Sunt convins ca, la fel ca noi si…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO in Ucraina drept "o linie rosie" pe care el spera sa nu fie depasita, exprimandu-si in acelasi timp ingrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc langa granitele Rusiei, informeaza Reuters, relateaza…

- Președintele american Joe Biden a spus vineri ca va avea ”foarte probabil” o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu omologul rus, Vladimir Putin, în încercarea de a atenua tensiunile dintre cele doua țari, deoarece Rusia este acuzata ca a desfașurat trupe…