2021 a fost marcat de eșecul guvernarii coaliției de dreapta girata și pastorita de președintele Klaus Iohannis. In 2022 principalele partide politice trebuie sa livreze electoratului politici și teme coerente pentru a redeveni credibile. Dupa pierderea funcției de premier, președinte PNL Florin Cițu și-a pierdut și autoritatea in partid, iar 2022 ar putea fi un an greu pentru acesta și ar putea aduce noi alegeri interne la șefia PNL. De partea cealalta, social-democrații intrați la guvernare mizeaza pe vidul de autoritate din PNL și se concentreaza sa-și mențina ascendentul in sondaje. In opoziție,…