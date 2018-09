Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi sustine ca in momentul de fata nu se pune problema unui transfer, insa nu ascunde faptul ca va analiza oferta, daca Gigi Becali va trimite una oficiala. "Sunt doar speculatii. E normal sa vorbim despre fotbal, sa isi spuna fiecare parerea. Dar deocamdata lucrurile sunt destul de…

- Dumitru Dragomir (72 de ani) le-a facut o radiografie amanuntita celor de la FCSB, dupa esecul cu Rapid Viena, 1-3, din mansa tur a play-off-ului Europa League. Din punctul de vedere al fostului sef de la LPF, marea greseala a lui Gigi Becali e ca nu a adus un varf de viteza, iar o...

- Iasmin Latovlevici se antreneaza cu FCSB, dupa desparțirea de Galatasaray, iar astazi a ajuns la un acord cu echipa antrenata de Nicolae Dica. Gigi Becali susține insa ca fundașul stanga in varsta de 32 de ani va ramane la echipa sa doar daca roș-albaștrii se vor califica in grupele Europa League. "Daca…

- Ivan Pesic, singurul croat ramas de la Dinamo, a vorbit in presa din Croația despre duelul dintre Hajduk și FCSB. Fotbalistul "cainilor" crede ca fanii celor de la FCSB nu se pot compara cu cei ai croaților, cosiderand ca situația conflictuala dintre Armata și Becali ar fi de neconceput in Croația. …

- Gigi Becali anunța in urma cu cateva zile ca Harlem Gnohere ar putea pleca de la FCSB. Acum, patronul roș-albaștrilor nu mai e atat de sigur de acest lucru. In schimb anunța ca Denis Alibec ar putea pleca in cateva zile. "Bizonul a intrat la antrenamente, marcheaza din toate pozitiile. A si slabit!…

- Discutiile cu Academica Clinceni sunt tot mai avansate. Becali vrea sa-i trimita la echipa de langa Bucuresti pe pustii care n-au inca loc in lotul mare al lui Dica, dar care totusi considerati prea buni pentru FCSB 2, din liga a 3-a. Gigi Becali a cumparat alta echipa de fotbal. Ce se intampla…

- Marius Lacatus a ocupat pana acum functia de director tehnic al CSA Steaua. "Proiectul va continua cu Marius Lacatus antrenor si team-manager", a anuntat comandantul CSA Steaua, colonelul Cristian Petrea, care a dat asigurari ca proiectul va continua: "Fiti siguri ca vom continua, nu am facut…