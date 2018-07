Amenda aplicata celor de la Google de catre Comisia Europeana a uimit multa lume datorita sumei uriașe. Marea intrebare este ce va face Google, iar scenariile negative arata ca gigantul american ar putea cere taxe de licențiere de la producatorii care vor sa instaleze sistemul Android. Un lucru este cert: popularitatea unor aplicații precum Gmail, Maps, Chrome sau Youtube nu are cum sa scada, in contexul in care sute de milioane de europeni s-au obișnuit cu ele și nu (prea) exista versiuni la fel de reușite.