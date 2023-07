Stiri pe aceeasi tema

- Pretul final de oferta la Hidroelectrica a fost stabilit la 104 lei pe acțiune, iar compania a anunțat ca va aplica pentru admiterea la listare și tranzacționarea acțiunilor sale in categoria Premium a pieței reglementate a bursei.

- Prețul final al ofertei Hidroelectrica a fost stabilit la 104 RON pe Acțiune Oferita, anunța un comunicat de presa transmis de Hidroelectrica. Comunicatul poarta data de 5 iulie 2023. Conform acestui anunț, prețul de 104 RON pe acțiune “implica o capitalizare de piața de 46,8 miliarde de RON (9,4 miliarde…

- Inceputul de saptamana confirma interesul pentru acțiunile Hidroelectrica, puse in vanzare de Fondul Proprietatea. Subscrierile ar urma sa accelereze de miercuri, cand se apropie finalul etapei in care investitorii individuali pot beneficia de discountul de 3% pentru plasamentele lor. In sistemul bursei…

- Romanii au inceput sa subscrie de vineri dimineața la oferta publica inițiala a companiei Hidroelectrica, in vederea listarii pe Bursa de Valori București. La ora 10:00 au subscris de peste 26 milioane lei.

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara ASF a aprobat, in sedinta din data de 22.06.2023, prospectul aferent ofertei publice de vanzare pentru un numar de pana la 78.007.110 actiuni reprezentand 17,34 din numarul total al actiunilor emise de Hidroelectrica ndash; societatea emitenta.Potrivit…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat, in sedinta de joi, prospectul aferent ofertei publice de vanzare pentru un numar de pana la 78.007.110 actiuni, reprezentand 17,34% din numarul total al actiunilor emise de Hidroelectrica.

- Romania ar putea sa nu indeplineasca regulile anexate la finantarea UE de miliarde de euro daca cel putin 15% din compania de stat Hidroelectrica nu este listata luna aceasta, a informat Comisia Europeana, transmite Reuters.Guvernul nu vinde propriile actiuni in Hidroelectrica ci in schimb a aprobat…

- „S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., principalul producator de energie electrica din Romania, cu un portofoliu de producție 100% din surse regenerabile și unul dintre cei mai mari producatori hidroenergetici din Europa, anunța astazi intenția Fondului Proprietatea S.A., un fond de investiții alternativ…