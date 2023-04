Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul minivacanței de 1 Mai care prin tradiție este petrecuta la malul marii, CFR Calatori va asigura in perioada 27/28 aprilie – 1/2 mai 2023, in plus fata de trenurile existente in programul de circulatie, legaturi cu trenuri directe din Bucuresti Nord, Iasi, Suceava, Arad, Craiova, Satu Mare,…

- "Cu prilejul minivacanței de 1 Mai care prin tradiție este petrecuta la malul marii, CFR Calatori va asigura in perioada 27/28 aprilie – 1/2 mai 2023, in plus fata de trenurile existente in programul de circulatie, legaturi cu trenuri directe din Bucuresti Nord, Iasi, Suceava, Arad, Craiova, Satu Mare,…

- O propunere de modificare a legislatiei in acest sens extinde cu trei zile intervalul in care participantii la Revolutia din 1989 si-au riscat viata, de la momentul fugii lui Ceausescu pe 22 decembrie pana la judecarea si executarea lui, pe 25 decembrie. Cati ieseni vor beneficia de acest nou statut ?…

- Organizațiile membre ale Alianței pentru Agricultura și Cooperare – AAC, Federația Naționala PROAGRO, Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania – LAPAR, Uniunea de Ramura Naționala a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – UNCSV și Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din…

- Fermierii romani protesteaza, vineri, in mai multe zone din țara, in vami și la prefecturile locale, precum și in fața sediului Comisiei Europene de la București pentru a-și exprima nemulțumirea cu privire la soluția gasita de Comisia Europeana la problemele și dezechilibrele grave cu care se confrunta,…

- Dupa o perioada indelungata de așteptare, cauzata de pandemie, programul ”Fotbal in scoli” a revenit toamna trecuta cu un nou sezon! Cel mai amplu program de promovare a sportului in școli din Romania, care cuprinde 15 competiții naționale, a adunat peste 200.000 de elevi la toate categoriile de varsta!…

- 365 de zile de cand familii intregi, raspandite in lumea toata, traiesc drama separarii Peste 5.000 de persoane vulnerabile au beneficiat de AJUTOR PENTRU REFUGIAȚI Sprijin prin 21 de proiecte locale dedicate refugiaților in București și 12 județe Dupa 12 luni de razboi continuu in Ucraina, proiectul…

- 365 de zile de cand familii intregi, raspandite in lumea toata, traiesc drama separarii Peste 5.000 de persoane vulnerabile au beneficiat de AJUTOR PENTRU REFUGIAȚI Sprijin prin 21 de proiecte locale dedicate refugiaților in București și 12 județe Dupa 12 luni de razboi continuu in Ucraina, proiectul…