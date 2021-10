Stiri pe aceeasi tema

- Problema cu a le cere oamenilor sa-și schimbe modul de viața pentru a incetini schimbarea climei este ca e o oferta teribil de proasta. Le spui, in esența: nu mai zbura, nu mai șofa, nu-ți mai cumpara haine, nici cafea, nu mai pleca in concediu etc, noteaza Financial Times. Financial Times vorbește,…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca aceasta pandemie de Covid-19 a fost alimentata cu un val de fake news și acesta este motivul pentru care oamenii ezita sa se vaccineze. Iohannis considera ca Romania se lupta cu problema analfabetismului funcțional, de aceea oamenii ajung sa creada informații…

- In aceasta toamna, Andreea Mantea le aduce telespectatorilor Kanal D emoția regasirii, a iertarii și a poveștilor de viața pline de ințelesuri profunde, odata cu emisiunea „O noua șansa”, ce va fi difuzata din 11 septembrie, de la 20:00, la Kanal D. Producția are la baza un format internațional de succes,…

- Islamiștii au sarbatorit retragerea americanilor, dar in prezent, cucerirea țarii pare sa fi fost cea mai simpla sarcina. Talibanii trebuie acum sa inceapa sa guverneze, o chestiune infinit mai complicata, ținand cont de problemele socio-economice ale țarii, al carui buget depinde in mare parte de donațile…

- Legenda fotbalului nostru, Rica Raducanu incearca sa se descurce, la 75 de ani, cu o pensie de 18.000 lei. Și a gasit o soluție decenta. Participa contracost la evenimentele romanilor ce-l admira. Fostul portar al naționalei, jucator din istoria clubului Rapid București, unde a activat aproape toata…

- Sindicatele și administrația de la nivelul Complexului Energetic Oltenia vor trebui sa semneze un act adițional la Contractul Colectiv de Munca pentru condițiile speciale de care vor beneficia o parte a salariaților. Potrivit liderilor Federației Naționale Mine Energie, Actul Adițional va trebui sa…