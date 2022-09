Stiri pe aceeasi tema

- Atmosfera s-a schimbat in Rusia – de la una sumbra inițial la una de imbarbatare, la șase luni de la invazia rusa pe scara larga și dupa o contraofensiva fulgeratoare a forțelor armate ucrainene.

- Corespondentul Newsweek: Pentru milioane de ucraineni, alarmele antiaeriene, exploziile si moartea au intrat in rutina vietii de zi cu zi. Rusii obisnuiesc sa traga aproape la intamplare spre localitatile ucrainene, vizand insa adesea distrugerea locuintelor oamenilor. Raidurile si bombardamentele de…

- E posibil ca armata rusa sa intre intr-un soi de pauza operationala in urmatoarele saptamani, lasand Kievului posibilitatea esentiala sa contraatace, a apreciat joi seful serviciilor secrete britanice Richard Moore, potrivit Reuters.

- Israel a reacționat imediat dupa ce un consilier de rang inalt al liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat ca Iranul este capabil din punct de vedere tehnic sa fabrice o bomba nucleara. Intr-un avertisment clar adresat Iranului, șeful Statului Major al IDF (armata israeliana),…

- Presedintele Comitetului Olimpic International, Thomas Bach, a discutat cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Kiev. Zelenski a declarat ca multi sportivi și antrenori ucraineni s-au alaturat fortelor armate pentru a-si apara tara. Dintre aceștia 89 au murit in conflictul cu armata rusa, iar…

- Menținerea efortului de lupta pe termen lung este acum esențiala in conflictul din Ucraina, care devine din ce in ce mai mult un razboi de uzura. Daca va reuși acest lucru, Kievul va putea sa blocheze avansul forțelor ruse in est și, in cele din urma, sa obțina parghiile necesare pentru eventualele…

- Responsabili ucraineni anunțau miercuri ca trupele ruse continua atacurile atroce in direcția orașului industrial strategic din Estul Ucrainei, Lisiciansk, care, potrivit relatarilor corespondenților de presa, este aproape totalmente distrus. Armata rusa iși continua, fara vreun semn de calmare, atacurile…

- Armata ucraineana a luat luni drept tinta o platforma de extractie de hidrocarburi la Marea Neagra, exploatata de catre Rusia, transmite AFP. Potrivit sursei citate, aceasta este o tinta militara pentru Kiev, dar poate avea consecinte ecologice extrem de grave.