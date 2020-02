Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt cateva zile pana la inceputul oficial al primaverii, ziua de 1 martie, cunoscuta și sub numele de Marțișor. La nici o saptamana dupa aceasta zi speciala, urmeaza 8 Martie, Ziua Femeii sau Ziua Mamei. Aceste zile importante sunt 2 sarbatori cu puternica simbolistica și emoție in cultura noastra.Florile…

- Afacerile cu flori au crescut considerabil in ultimii cinci ani, cu 96% fața de 2014 și cu 6% fața de 2017, la 330 milioane de lei in 2018. Astfel, business-urile din domeniul floral din Romania și-au dublat cifra de afaceri in ultimii cinci ani și vor continua sa creasca și in 2020, cu aproximativ…

- Afacerile cu flori vor creste in 2020 cu aproximativ 15%, pana la 450 milioane de lei, potrivit estimarilor analistilor KeysFin. Conform sursei citate, afacerile cu flori au crescut considerabil in ultimii cinci ani, cu 96% fata de 2014 si cu 6% fata de 2017, la 330 milioane de lei in 2018. "Florile…

- Prima zi de iarna veritabila a surprins, cum era de așteptat, autoritațile locale și firmele de deszapezire, astfel ca traficul rutier era blocat joi dimineața complet in 3 județe, iar Autostrada A2, cunoscuta sub numele de ,,Autostrada meteosensibila’’ era inchisa. In timp ce Romania se zbate in zapada,…

- Afacerile din domeniul exploatarilor forestiere și prelucrarii lemnului au atins in 2019 cel mai ridicat nivel din istorie. Cele peste 6.000 de firme care activeaza in acest sector inregistreaza afaceri estimate la peste 2,5 miliarde de euro, cu peste 100 milioane de euro mai mult decat in 2018, arata…

- Peste 1,8 milioane de oameni au facut afaceri, in acest an, in economia romaneasca, cu peste 63.000 mai mulți fața de aceeași perioada a anului trecut, arata un studiu realizat de Frames, prezentat cu ocazia Galei Premiilor Financial Intelligence, desfașurata pe 11 decembrie la Hotel Marriott din București.…

- Raportat la perioada similara din 2013, numarul acționarilor la firme a crescut cu 292.658. Pe total, 62,52% dintre cei implicați in afaceri sunt barbați (888.792), iar532.756 (37,48%) sunt femei. Tinerii de pana in 29 de ani reprezinta doar 8,72% din totalul acționarilor (123.963 persoane), cu aproape…