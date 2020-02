Analiză: Florile de Mărțișor și de 8 martie, un business de peste 20 de milioane de euro Pentru firmele din domeniu, vanzarile de 1 și 8 martie reprezinta o mare parte din cifra de afaceri la nivelul intregului an, astfel ca, in numai 8 zile, florariile din mediul urban vor incasa aproape 20 de milioane de euro, arata un studiu al companiei de consultanța Frames. Estimarea ia in calcul ca la oraș, mediul in care se vand peste 90% din flori, locuiesc 4,56 de milioane de femei cu varsta de peste 18 ani și ca macar jumatate dintre doamne și domnișoare vor primi un buchet de flori in aceasta perioda, la un preț mediu de 40 de lei. ,,Estimarile Frames, confirmate de o serie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De 1 Martie si de Ziua Femeii, vanzarile de flori vor aduce importatorilor si florariilor o cifra de afaceri de peste 20 de milioane de euro, arata o analiza Frames. Cele mai cautate flori, in aceasta perioada, sunt cele specifice primaverii, precum ghioceii, freziile, zambilele, lalelele sau narcisele.…

- Vanzarile de flori cu ocazia zilelor de 1 și 8 martie reprezinta o mare parte din cifra de afaceri pe intregul an. In numai 8 zile, florariile din orașe vor incasa aproape 20 de milioane de...

- De 1 Martie și de Ziua Femeii, vanzarile de flori vor aduce importatorilor și florariilor o cifra de afaceri de peste 20 de milioane de euro, arata o analiza Frames. Cele mai cautate flori, in aceasta perioada, sunt cele specifice primaverii, precum ghioceii, freziile, zambilele, lalelele sau narcisele.…

- Afacerile cu flori au crescut considerabil in ultimii cinci ani, cu 96% fața de 2014 și cu 6% fața de 2017, la 330 milioane de lei in 2018. Astfel, business-urile din domeniul floral din Romania și-au dublat cifra de afaceri in ultimii cinci ani și vor continua sa creasca și in 2020, cu aproximativ…

- Afacerile cu flori vor creste in 2020 cu aproximativ 15%, pana la 450 milioane de lei, potrivit estimarilor analistilor KeysFin. Conform sursei citate, afacerile cu flori au crescut considerabil in ultimii cinci ani, cu 96% fata de 2014 si cu 6% fata de 2017, la 330 milioane de lei in 2018. "Florile…

- pana la 450 milioane de lei, potrivit estimarilor analistilor KeysFin.Conform sursei citate, afacerile cu flori au crescut considerabil in ultimii cinci ani, cu 96% fata de 2014 si cu 6% fata de 2017, la 330 milioane de lei in 2018. "Florile nu sunt doar frumoase, ci pot fi si profitabile.…

- Analiza: Padurile Romaniei, un business de peste 2,5 miliarde de euro. In fiecare ora, dispar peste 3 hectare de padure Afacerile din domeniul exploatarilor forestiere si prelucrarii lemnului vor atinge in 2019 cel mai ridicat nivel din istorie, arata o analiza realizata de compania de consultanta Frames.…

- Analiza: Padurile Romanei, un business de peste 2,5 miliarde de euro. In fiecare ora, dispar peste 3 hectare de padure Afacerile din domeniul exploatarilor forestiere si prelucrarii lemnului vor atinge in 2019 cel mai ridicat nivel din istorie, arata o analiza realizata de compania de consultanta Frames.…