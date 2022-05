Analiză: Febra prețurilor la carburanți: tratată în alte state, ignorată în România Traita de intreaga lume, febra creșterii prețurilor la carburanți a fost tratata in mod diferit, de la stat la stat: cu reduceri de TVA ori de accize, in multe cazuri, sau cu minima implicare doar pentru o anumita categorie, in situația Romaniei. Mai exact, in cazul nostru, aproximativ 3.000 de transportatori vor beneficia de o reducere de 50 de bani per litru, masura contestata chiar de Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), cel mai mare patronat din transporturi. Restul șoferilor, profesioniști sau amatori, nu conteaza. Mai intai, un scurt memento: la inceputul primaverii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

