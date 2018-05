Stiri pe aceeasi tema

- Viziunea MApN pentru Armata Romana include opt programe de inzestrare prioritare, care au fost demarate sau urmeaza sa fie demarate, a declarat, joi, colonelul Gheorghe Negru, de la Departamentul pentru Armamente din cadrul Ministerului Apararii Nationale la Conferinta "TechSpring into the Future",…

- Viziunea MApN pentru Armata Romana include opt programe de inzestrare prioritare, care au fost demarate sau urmeaza sa fie demarate, a declarat, joi, colonelul Gheorghe Negru, de la Departamentul pentru Armamente din cadrul Ministerului Apararii Nationale la Conferinta "TechSpring into the Future",…

- Gigantul francez Naval Group, lider european in tehnologie de lupta pe mare, este prezent in aceste zile la Black Sea Defense & Aerospace (BSDA) 2018, unde prezinta alaturi de Șantierul Naval Constanța (SNC) programul de cooperare industriala pentru construcția celor patru corvete scoase la licitație…

- Compania americana Raytheon va livra Romaniei cea mai noua configuratie a sistemului de rachete Patriot, cea care este folosita si de Armata Statelor Unite, iar specialistii romani vor avea sansa de a contribui in viitor la optimizarea si modernizarea acestui sistem, in contextul in care Europa se confrunta…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, intr-un mesaj transmis cu prilejul deschiderii oficiale a expo-conferintei "Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2018", ca sustine si incurajeaza asocierea producatorilor straini cu unitati din industria de aparare din Romania. "Statul roman manifesta…

- 15 companii franceze de toate marimile, de la grupuri internaționale mari pana la intreprinderi mijlocii, sunt prezente in cadrul expoziției internaționale „Black Sea Defense & Aerospace 2018”. Ele iși vor prezenta performanțele și soluțiile pe care le pot oferi in domeniul echiparii forțelor armate…

- Procurorul general, Augustin Lazar, spune ca este nevoie de o analiza aprofundata cu privire la propunerile de modificare a Codurilor penale, publicate miercuri de Comisia Iordache si intrate deja in dezbatere, transmite Digi24.ro. "E nevoie de o analiza aprofundata a problematicii. Lucrurile astea…