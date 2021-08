O noua strategie de combatere a virusului SarsCoV2, cu vaccinuri care sunt capabile sa-l blocheze deja in principalele sale cai de intrare in organism, mucoasele. Aceasta este noua direcție de cercetare, in urma unei analize publicate in revista „Nature” de Ed Lavelle și Ross Ward, ambii de la Trinity College din Dublin. Cu siguranța, timpul pentru realizarea noilor vaccinuri nu este inca matur, insa atenția lumii științifice este mare.Potrivit celor doi cercetatori de la Trinity College Dublin, cunoștințele privind raspunsul imun al membranelor mucoase și cele despre substanțele adjuvante, capabile…