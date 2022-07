Analiză: Euro la minimul ultimilor 20 de ani Caderea euro spre paritate fața de dolar a pus Banca Centrala Europeana la zid, lasandu-i pe decidenții sai politici doar in fața unor alegeri dureroase și costisitoare din punct de vedere economic, scrie Reuters. Caderea monedei ar impinge in sus o inflație deja record, crescand riscul ca majorarea prețurilor sa se consolideze la o rata mult peste ținta BCE de 2%. Dar lupta impotriva minimului ultimilor 20 de ani pentru euro ar necesita creșteri mai rapide ale ratelor dobanzilor, ceea ce ar putea adauga suferința suplimentara unei economii care se confrunta deja cu o posibila recesiune, cu o… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iunie, iar varful de inflatie ar putea fi atins abia peste cateva luni, ceea ce ofera noi motive pentru o majorare rapida a costului creditului de catre Banca Centrala Europeana, incepand chiar de luna aceasta, transmite Reuters.…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iunie, iar varful de inflatie ar putea fi atins abia peste cateva luni, ceea ce ofera noi motive pentru o majorare rapida a costului creditului de catre Banca Centrala Europeana, incepand chiar de luna aceasta, transmite Reuters.…

- Banca Centrala Europeana intentioneaza sa ceara creditorilor din zona euro sa includa o posibila recesiune in planurile lor de afaceri si va utiliza acest lucru in noile sale calcule pentru aprobarea politicilor de dividende, a declarat joi Andrea Enria, presedintele Consiliului de supervizare bancara…

- ”La Fed, intelegem greutatile pe care le provoaca inflatia ridicata. Ne angajam ferm sa reducem inflatia si ne actionam rapid pentru a face acest lucru”, a spus seful Fed in declaratii pentru Comitetul bancar al Senatului. ”Avem atat instrumentele de care avem nevoie, cat si hotararea necesara pentru…

- Rezerva Federala a SUA, Banca Centrala Europeana (BCE), Banca Nationala Elvetiana si Banca Angliei au luat toate masurile pentru a controla inflatia saptamana trecuta, desi in grade diferite. Inflatia preturilor de consum in zona euro a atins un nou record de 8,1% in mai, iar BCE si-a confirmat intentia…

- Economistii BofA Securities vad o probabilitate de aproximativ 40% ca economia Statelor Unite sa intre in recesiune anul viitor, inflatia ramanand constant ridicata, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Bursele din Europa si Statele Unite au scazut joi, iar costurile imprumuturilor din zona euro au atins un maxim al ultimilor opt ani, dupa ce Banca Centrala Europeana (BCE) a semnalat ca va majora ratele dobanzilor luna viitoare, pentru prima data din 2011, o masura despre care exista opinii ca ar…

- Zona euro se confrunta concomitent cu socuri economice din cauza razboiului din Ucraina si o crestere a preturilor alimentelor si energiei, exacerbata de conflict, impreuna cu un soc de aprovizionare care decurge din politica Chinei de zero Covid. Acest lucru a generat ingrijorari cu privire la ”stagflatie”,…