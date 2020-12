Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia aurului pe bursele internationale a scazut brusc in ultima perioada, pe fondul informatiilor referitoare la productia vaccinurilor impotriva COVID-19, conform analizelor efectuate de expertii Autoritatii de Supraveghere Financiara. "Pretul petrolului este in crestere, iar cotatia aurului a scazut…

- Analizele epidemiologice internaționale estimeaza pentru Romania un maxim de cazuri COVID-19 la sfarșitul lunii noiembrie, cand se așteapta o triplare a necesarului de paturi, spun, marți, reprezentanții Prefecturii Suceava.Reprezentanții Prefecturii Suceava citeaza, intr-un comunicat transmis…

- In Romania exista 30.000 de companii de impact, dintre care 70%, adica 21.000, s-ar putea afla in dificultate in urmatoarele sase luni, arata o analiza CITR, potrivit careia accesarea la timp a mecanismelor de restructurare ar putea salva 400.000 de locuri de munca din 12.000 de companii de impact…

- Activitati preventive desfasurate de politistii constanteni.In cursul zilei de ieri, 7 octombrie, politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii si cei ai Sectiei 2 Politie Constanta, impreuna cu jandarmi din cadrul G.M.J. Tomis Constanta, au desfasurat activitati de informare a cetatenilor,…

- Primarul in functie al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca dupa analiza finala a Biroului Electoral Central va depune o plangere la Parchet pe tema "viciilor" de la alegerile din Bucuresti si a adaugat ca nu se simte abandonata de colegii din PSD. "Este normal si firesc si cronologic sa asteptam,…

- In scurt timp romanii trebuie sa isi exprime sustinerea pentru constituirea Parlamentului.Din statistici, prezenta diasporei in sectiile de votare pentru a isi exprima sustinerea parlamentara a fost una scazuta in anii precedenti. Desi parlamentarii de diaspora ar trebui mai atent selectati si alesi,…

- Jurnaliștii de la CNN au scris o analiza in care susțin ca președintele Donald Trump nu este un mare fan al Uniunii Europene, lucru care se vede și din faptul ca mai mulți ambasadori ai sai in mai multe națiuni europene s-au comportat in moduri „care nu sunt tocmai diplomatice, in sens tradițional”.…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a facut, vineri seara, la Digi24, o analiza a campaniei celor doi candidați principali la Primaria București: Gabriela Firea, actualul primar general al Capitalei, din partea PSD, și Nicușor Dan, candidat independent susținut de PNL și USR PLUS.