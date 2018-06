Analiza demografica: casatorii si divorturi, in crestere, iar numarul nou-nascutilor scade

Stiri pe aceeasi tema

- Productia de carne de bovine, ovine si caprine a fost pe crestere in aprilie 2018, fata de luna precedenta, in timp ce productia de carne de porc si de pasare s-a diminuat in perioada analizata, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica /INS/. Comparativ cu aprilie 2017,…

- Banca Mondiala a imbunatațit estimarea de creștere a economiei Romaniei din acest an cu 0,6 puncte, la 5,1%. Instituția financiara avertizeaza in schimb ca presiunile inflaționiste sunt in urcare, potrivit ediției din luna iunie a raportului Global Economic Prospects, publicat marți. Banca Mondiala…

- Liderul PSD da uitarii mustruluielile primite de la Bruxelles de actuala putere si saluta decizia CE de crestere a alocarii prin politica de coeziune. Posibilitatea ca Romania sa beneficieze de o crestere a fondurilor alocate de UE il incanta pe Liviu Dragnea, care s-a grabit si sa promita ca vom folosi…

- Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania (OAR) - filiala Bucuresti, Serban Sturdza, a declarat, marti, ca parcul de locuinte creste in Bucuresti, insa calitatea locuirii scade. "Bucurestiul este un Bucuresti al cartierelor si e preferat in felul acesta de cetateni decat un Bucuresti monocentric.…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6618 lei/euro, in creștere fața de cotația anunțata joi. Similar, a crescut cursul pentru moneda americana, ajungand la 3,8596 lei/dolar. Euro a crescut, vineri, la 4,6618 lei, in creștere fața de ziua de joi, cand cursul a fost de…

- Ce ți se intampla daca mergi pe jos in fiecare zi? Numai lucruri bune! Iar daca nu dai mare importanța acest tip de mișcare, greșești. Renunțand la a folosi mașina inclusiv pentru un drum la piața din apropiere, coborand cu o stație, doua mai departe de casa din autobuz pentru a continua pe jos sau…

- In contextul in care performantele sectorului financiar-bancar, unul dintre motoarele economiei, dicteaza in buna masura evolutia unui numar semnificativ de sectoare adiacente, merita sa intelegem mai bine performantele financiare ale bancilor listate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), arata analistii…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 14 martie 2018.Dolarul australian AUD 2,9750 Leva bulgareasca BGN 2,3838Dolarul canadian CAD 2,9109Francul elvetian CHF 3,9873Coroana ceha CZK 0,1832Coroana daneza DKK 0,6259Lira…