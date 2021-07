Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar va fi destul de greu de adus in 2021 sub nivelul de 8% in conditiile politicii fiscale si a cheltuielilor publice relativ neschimbate, iar finantarea unor deficite fiscale largite din perioada pandemica este probabil sa conduca datoria publica spre nivelul de 60% in 2022 fata de…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 2,29% din Produsul intern brut (PIB) dupa primele cinci luni al acestui an, de la 1,81% din PIB la sfarsitul lunii aprilie, potrivit datelor publicate vineri de Ministerul Finantelor. Deficitul bugetar, in suma de 26,18 miliarde de lei, este, insa, in…

- Cifra de afaceri obtinuta la nivelul mediului de business a inregistrat in pandemie o scadere de aproximativ 1,7%, de la peste 1.518 miliarde de lei in anul 2019, la 1.492 de miliarde de lei in anul 2020, potrivit unui studiu realizat de Termene.ro, informeaza News.ro. ”Cifra de afaceri obtinuta…

- Cifra de afaceri din industria HoReCa a scazut in anul 2020 cu 35% fata de 2019, la 17,9 miliarde de lei, in comparatie cu 27,5 miliarde de lei in 2019, ca urmare a pandemiei, releva o analiza realizata de platforma Termene.ro pe baza situatiilor financiare raportate de companiile din Romania.…

- ”Cifra de afaceri din industria HoReCa a scazut in anul 2020 cu 35% fata de 2019, la 17,9 miliarde de lei, in comparatie cu 27,5 miliarde de lei in 2019, ca urmare a pandemiei. Numarul de angajati din industria hotelurilor si a restaurantelor s-a redus pe parcursul anului 2020 de la 186.000 la 150.000,…

- Tara noastra este singura din Uniune care a intrat in criza provocata de pandemia de COVID-19 cu un deficit mai mare de limita europeana, stabilita la mai putin 3 la suta din produsul intern brut. Mai precis, Romania a incheiat anul 2019 cu un deficit de 4,3 la suta. Acum, executivul comunitar a acceptat…

- Deficitul bugetar a fost de 20,70 miliarde lei (1,81% din PIB), dupa primele patru luni din acest an, arata datele publicate joi de Ministerul Finantelor, in scadere fata de deficitul de 26,82 mld lei (2,54% din PIB), inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020.