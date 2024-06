ANALIZĂ Deficitul bugetar al României, cu aproape 5 miliarde de euro mai mare decât în 2023 Deficitul bugetar al Romaniei, unul dintre cei mai limpezi indicatori pentru economia unei țari, a crescut galopant in primele cinci luni ale acestui an. Diferența dintre ceea ce incaseaza statul și cheltuielile bugetare continua sa se adanceasca, iar „gaura” nu poate fi acoperita altfel decat prin creșteri de taxe și imprumuturi. Deficitul bugetar al […] The post ANALIZA Deficitul bugetar al Romaniei, cu aproape 5 miliarde de euro mai mare decat in 2023 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Criticile președintelui ucrainean Volodimr Zelenski la adresa Chinei referitoare la relația cu Rusia și la reticența fața de viitorul summit pentru pace s-ar putea intoarce impotriva Kievului, potrivit unei analize publicate de CNBC. Vorbind duminica trecuta la forumul Shangri-La Dialogue din Singapore,…

- Guvernul a ajuns cu deficitul bugetar la 3,43% din PIB pentru primele cinci luni, in urcare ușoara de la 3,24% pentru primele patru luni, potrivit unor date preliminare privind execuția bugetara, obținute de publicația Profit.ro. Luna trecuta, Ministerul Finanțelor a raportat un deficit bugetar de 3,24%…

- Deficitul bugetar a urcat la 3,24% din Produsul Intern Brut (PIB) dupa primele patru luni din acest an, soldul negativ cifrandu-se la 57,29 miliarde de lei, fata de 35,88 miliarde de lei sau 2,06% din PIB dupa primele trei luni, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finantelor. In primele patru…

- Obsesia lui Donald Trump pentru modelul de conducere al lui Viktor Orban ar putea amenința democrația americana in cazul in care fostul președinte va fi reales la Casa Alba, in alegerile din noiembrie, potrivit unei analize publicate de ziarul britanic ”The Independent”. Analiza pornește de la intalnirea…

- Demnitarii care nu reprezinta țara in litigiile internaționale vor fi amendați cu sume de pana la 2,5 milioane de lei, prevede un proiect de lege dezbatut și votat recent in Parlament. Și tot in aprilie, Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența prin care a modificat modalitatea de atribuire a unor…

- Joe Biden a indemnat la reținere in conflictul dintre Israel și Iran, iar Teheranul considera ca problema este „incheiata”, dar, in cele din urma, raspunsul Tel Aviv-ului se afla in mainile a trei rivali politici din cabinetul de razboi al lui Netanyahu. Perspectiva unui razboi regional major in Orientul…

- Condamnarea la moarte a unui magnat imobiliar intr-un caz de frauda financiara de 12,5 miliarde de dolari este cea mai recenta pedeapsa aplicata de Vietnam in cadrul campaniei anticorupție de amploare. Sentința impotriva lui Truong My Lan, fosta președinta a dezvoltatorului imobiliar Van Thinh Phat…

- Prețul graului a avut parte de o calatorie de-a dreptul „nebuna” in ultimii patru ani, cu fluctuații neobișnuite pentru aceasta marfa, se arata intr-o analiza a companiei de investiții XTB. Intr-o piața influențata masiv de factori geopolitici și meteorologici, ipoteza de baza este ca prețurile ar…