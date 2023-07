Analiză: De ce scad dobânzile la titluri de stat Ratele dobanzilor pentru titlurile de stat pe termen lung sunt in scadere, in contextul evoluțiilor interne și al climatului internațional, potrivit unei analize publicate vineri de Banca Transilvania. ”Curba randamentelor din Romania a incorporat climatul macro-financiar internațional și știrile interne in a doua saptamana din iulie. Se evidențiaza scaderea ratei de dobanda la titlurile de […] The post Analiza: De ce scad dobanzile la titluri de stat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

