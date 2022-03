Stiri pe aceeasi tema

- Introducerea tahografelor digitale pentru monitorizarea flotelor de camioane, a obligat companiile producatoare de tahografe sa revolutioneze intreg sistemul si sa creeze un software special pentru arhivarea si analiza datelor din foile de inregistrare si cardurile soferilor si memoria tahografelor…

- Gestionarea adecvata a finantelor unei firme, atat din perspectiva costurilor, cat si al timpului joaca un rol vital in dezvoltarea si atingerea progresului acesteia. Orice business are un contabil sau un contract de colaborare cu o firma de contabilitate. Insa, exista o serie de operatiuni interne…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa inaspreasca metodologia de masurare a emisiilor de CO2 pentru automobilele hibride de tip plug-in, au declarat pentru Reuters doua surse din apropierea acestui dosar, dupa o serie de critici potrivit carora actualele teste dau rezultate de pana la patru ori mai mici…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa inaspreasca metodologia de masurare a emisiilor de CO2 pentru automobilele hibride de tip plug-in, au declarat pentru Reuters doua surse din apropierea acestui dosar, dupa o serie de critici potrivit carora actualele teste dau rezultate de pana la patru ori mai mici…

- Platforma sendSMS.ro a fost premiata drept “cea mai buna platforma de mobile advertising din Romania” la European Enterprise Awards, ediția 2021.European Enterprise Awards recompenseaza afacerile care fac fața incertitudinii economice și care iși imbunatațesc continuu produsele și/sau serviciile…

- Romania se afla pe locul 3 in Europa in privința numarului amenzilor GDPR acordate din 2018 și pana in prezent, cu 68 de sancțiuni in valoare de 721.000 de euro, conform unui studiu Atlas VPN. Uniunea Europeana (UE) a implementat Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) in 2018. Scopul…

- Rata de vaccinare, mai mare in realitate decat in statistici, susține ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Ministrul sanatații, Alexandru Rafila, crede ca statisticile oficiale nu reflecta realitatea in privința ratei de vaccinare in randul populației din Romania. Intr-un interviu pentru Digi24, el…

- Ministrul sanatații, Alexandru Rafila, crede ca statisticile oficiale nu reflecta realitatea in privința ratei de vaccinare in randul populației din Romania. Intr-un interviu pentru Digi24, el a explicat ca cei 8 milioane de romani care s-au vaccinat pana acum inseamna cam 50 la suta din populație,…